МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ рассчитывает к 2024 году ввести биометрическую систему идентификации пассажиров в авиа-, железнодорожном и общественном транспорте, заявил на площадке ПМЭФ министр транспорта Виталий Савельев. Источник: авиавласти семи стран обязали перевозчиков облетать Белоруссию

"Мы должны не просто оцифровать что-то в Минтрансе, а мы идём по пути оцифровки всего транспортного комплекса. В ближайшем обозримом будущем, наверно к 2024 году, я очень надеюсь, мы такие обязательства на себя взяли, для нас уже будет с вами, как граждан России биометрия, то есть наше лицо — тот документ, по которому мы будем проходить в автобусы, в самолёты, в железнодорожный транспорт", — заявил Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Савельева, сейчас обсуждаются вопросы о цифровых двойниках, о BIM-технологиях строительства (Building Information Model). "Это не какое-то завтра, это уже сегодня….Цифровизация касается не самого Минтранса, а всей транспортной отрасли", — добавил министр.

В середине февраля сообщалось, что согласно программе цифровой трансформации Минтранса на 2021-2023 годы шесть аэропортов РФ к концу 2023 года будут использовать биометрические данные для идентификации пассажиров.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.