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Греф предлагает продлить программу льготной ипотеки под 6,5%
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Льготную ипотеку под 6,5% нужно продлевать после 1 июля, немного снизив при этом максимальный размер кредита, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Я бы сказал, что, скорее, ее... ПРАЙМ, 03.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Льготную ипотеку под 6,5% нужно продлевать после 1 июля, немного снизив при этом максимальный размер кредита, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Я бы сказал, что, скорее, ее нужно продлевать. Может быть, несколько снизить сумму с тем, чтобы как раз попали в программу в первую очередь молодые семьи, семьи с детьми, но и как раз регионы, где рынок жилья не очень развит", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ-2021, имея в виду программу льготной ипотеки под 6,5%.
"Я думаю, что все-таки программа себя зарекомендовала очень хорошо при минимальных расходах государства. Мне кажется, это одна из наиболее успешных программ. Она поддержала и строительную отрасль сильно и, конечно же, людей, которые хотят приобрести жилье. До конца года точно, мне кажется, рационально ее поддержать", — заключил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.