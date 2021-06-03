С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Льготную ипотеку под 6,5% нужно продлевать после 1 июля, немного снизив при этом максимальный размер кредита, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Греф рассказал, что не сможет простить сотруднику

"Я бы сказал, что, скорее, ее нужно продлевать. Может быть, несколько снизить сумму с тем, чтобы как раз попали в программу в первую очередь молодые семьи, семьи с детьми, но и как раз регионы, где рынок жилья не очень развит", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ-2021, имея в виду программу льготной ипотеки под 6,5%.

"Я думаю, что все-таки программа себя зарекомендовала очень хорошо при минимальных расходах государства. Мне кажется, это одна из наиболее успешных программ. Она поддержала и строительную отрасль сильно и, конечно же, людей, которые хотят приобрести жилье. До конца года точно, мне кажется, рационально ее поддержать", — заключил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.