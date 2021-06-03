С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Льготную ипотеку под 6,5% нужно продлевать после 1 июля, немного снизив при этом максимальный размер кредита, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

ПМЭФ-2021. Сессии. День второй

Греф рассказал, что не сможет простить сотруднику

"Я бы сказал, что, скорее, ее нужно продлевать. Может быть, несколько снизить сумму с тем, чтобы как раз попали в программу в первую очередь молодые семьи, семьи с детьми, но и как раз регионы, где рынок жилья не очень развит", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ-2021, имея в виду программу льготной ипотеки под 6,5%.

"Я думаю, что все-таки программа себя зарекомендовала очень хорошо при минимальных расходах государства. Мне кажется, это одна из наиболее успешных программ. Она поддержала и строительную отрасль сильно и, конечно же, людей, которые хотят приобрести жилье. До конца года точно, мне кажется, рационально ее поддержать", — заключил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.