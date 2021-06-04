С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. "AliExpress Россия" и платежная система "Мир" заключили на площадке Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве, сообщил ритейлер. Платежные приложения планируют обязать к интеграции с картой "Мир"

"В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) платежная система "Мир" и компания "AliExpress Россия" заключили соглашение о сотрудничестве", — говорится в сообщении.

Сотрудничество компаний будет направлено на развитие программы лояльности для держателей карт "Мир", проведение совместных акций, повышение интереса к ассортименту маркетплейса и стимулирование активного использования покупателями карт "Мир" при оплате товаров.

"AliExpress Россия" — совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной коммерции в России и СНГ. Компания создана в октябре 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление "социальной коммерции" "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.