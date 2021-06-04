МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Обвинять бизнес в том, что он "нахлобучивает" государство, "не совсем справедливо", заявил журналистам президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает РБК.

"Вообще, клиентоцентричность государства и терминология "нахлобучил", они не очень сочетаются, тем более со стороны государства. Все-таки государство устанавливает правила игры, и бизнес должен играть по этим правилам. А дальше нужно обсуждать: либо бизнес не выполняет правила игры, и может быть, он недостаточно хороший, или правительство недостаточное хорошее, потому что оно установило недостаточно прозрачные или эффективные правила игры", — отметил Греф. Греф назвал самый надежный и самый рисковый инструменты для инвестиций

РБК напомнило, что в конце мая первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью изданию подверг критике металлургов, которые, по его словам, благодаря повышению цен "нахлобучили" государство на 100 миллиардов рублей. "Эти деньги должны вернуться в бюджет", заявил первый замглавы правительства.

По словам Грефа, использование выражения "нахлобучил" могло быть лишь неудачной формулировкой, но даже сама дискуссия кажется ему "странной". "Почему правила игры для государства должны быть отличными от правил игры для всех остальных? Если нахлобучили государство, то нахлобучили частные компании и предпринимателей. Почему одних можно нахлобучивать, других нельзя?" — отметил глава Сбербанка, добавив, что недопонимание — это нормально, но "важно, чтобы было разрешение".