МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Группа компаний "О'Кей", крупный российский ритейлер, заключила с X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", договор о приобретении гипермаркета "Карусель" в Москве, сообщил ритейлер. ФАС получила ходатайства о сделках "Магнита" и "Ленты"

"В соответствии со стратегией компании по повышению эффективности бизнеса гипермаркетов и приоритетному развитию сети в ключевых регионах ее присутствия группа заключила сделку с X5 Group по приобретению гипермаркета "Карусель" в Москве", — говорится в сообщении.

Как сообщается, "О'Кей" приобрела земельный участок площадью 25 тысяч квадратных метров и магазин общей площадью 9,8 тысячи квадратных метров. В результате сделки число магазинов сети в Центральном федеральном округе достигло 18, а торговая площадь превысила 115 тысяч квадратных метров.

"В результате этой сделки мы усилили свое присутствие в стратегически важном и перспективном для нас московском регионе, отличающимся наиболее благоприятной рыночной конъюнктурой для развития наших гипермаркетов", — сказал гендиректор компании Армин Бургер, слова которого приводятся. X5 ждет роста выручки по итогам 2021 года выше 10%

Он также отметил, что, как компания и сообщала ранее, "О'Кей" поэтапно внедряет новую концепцию гипермаркетов и, с учетом этого приобретения, планирует иметь в своем портфеле четыре-пять обновленных магазинов к концу года.

Группа "О'Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. По состоянию на конец марта компания управляла 195 магазинами: 77 гипермаркетами и 118 магазинами "Да!". Основные бенефициары ритейлера — Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 44,84% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,53% компании через GSU Ltd.