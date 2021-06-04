МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) анонсировал запуск новых механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании. Путин ожидает необычайного роста глобального ВВП

Так, в 2021 году будет запущено зонтичное предоставление поручительств, что позволит МСП привлечь 600 миллиардов рублей до 2024 года.

"Предлагаю уже в текущем году запустить новые механизмы поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства, так называемое зонтичное предоставление поручительств", — сказал Путин.

Он отметил, что корпорация малого и среднего предпринимательства будет выдавать поручительства по кредитам в банках-партнерах, по сути возьмет на себя часть рисков и сделает для малого и среднего бизнеса кредит более доступным. "По оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительные ресурсы в развитие в размере не менее 600 миллиардов рублей до 2024 года", — сказал президент.

Кроме того, малым и средним предприятиям до конца года будут полностью возмещаться комиссии за использование Системы быстрых платежей (СБП) при расчете с физлицами. При этом кредитным организациям будет оказана поддержка в связи с возмещением комиссии МСП. Президент напомнил, что до 1 сентября текущего года к СБП должны подключиться все так называемые системнозначимые банки страны. Крупнейшие банки подключатся к системе быстрых платежей уже к 1 июля

"При этом считаю правильным, чтобы крупнейшие из них сделали это в самое ближайшее время, уже к 1 июля. Кроме того, предлагаю на период до конца года в полном объеме, я думаю, что для людей, которые занимаются этим видом деятельности — малым и средним предпринимательством — для них это будет приятная новость, в полном объеме возмещать малым и средним компаниям уплаченную ими комиссию за использование Системы быстрых платежей, в том случае, когда они продают свои услуги или товары физическим лицам", — сказал президент.

Он уточнил, что таким образом, в итоге стоимость услуг СБП для таких компаний будет равна нулю.

"Знаю, что бизнес, особенно малый, сетует подчас на высокую банковскую комиссию при осуществлении торговых и других операций. Мы уже расширили действие Системы быстрых платежей, которая позволяет производить расчеты с пониженной банковской комиссией. Сейчас с ее помощью можно вести и безналичные расчеты между физическими лицами и предпринимателями. Однако пока этот механизм используется не так активно, как можно было бы это делать", — пояснил глава государства.

В ходе своего выступления, президент РФ заявил о необходимости освободить малый и средний бизнес от избыточного антимонопольного контроля. Путин поручил парламентариям довести до конца работу над законопроектом, освобождающим малый бизнес от налоговой отчетности. Экономика России приближается к докризисному уровню

"Нужно освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля. Многие пороги установлены здесь давно, не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям. Экономика растет, компании растут. Например, антимонопольный контроль охватывает все предприятия с выручкой свыше 400 миллионов рублей в год. Предлагаю поднять эту планку вдвое — до 800 миллионов рублей, тем самым избавив большое число растущих компаний от обременительных, лишних отчетов и бумаг", — заявил Путин.

"Добавлю, что мы уже договорились освободить от налоговой декларации тех предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения и используют контрольно-кассовую технику. Обращаю внимание коллег из правительства и парламента, соответствующий законопроект принят в первом чтении ещё в прошлом году, но с тех пор работа на нем забуксовала. Прошу в ближайшее время довести его до конца", — рассказал глава РФ.

Президент России также заявил, что доля товаров и услуг, которые крупные компании и учреждения обязаны закупать у МСП, будет увеличина до 25%.