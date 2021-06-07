ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос сообщил, что 20 июля отправится в космос вместе со своим братом на корабле New Shepard своей компании Blue Origin.

"С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. Двадцатого июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом", — написал Безос в Instagram.

Ранее Blue Origin начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard, полет которого запланирован на 20 июля. Окончательно судьба единственного пассажирского места определится 12 июня в ходе онлайн-торгов в режиме реального времени.

Компания Blue Origin сообщила, что Безосы полетят вместе с победителем аукциона.

Blue Origin провела 15 тестовых полетов корабля New Shepard, последний из них — в середине апреля.