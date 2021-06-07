МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Сбербанк разрешил своим сотрудникам уходить в неоплачиваемый отпуск на срок до 12 месяцев, а также три месяца в году работать удалённо, говорится в сообщении кредитной организации. Греф рассказал, что не сможет простить сотруднику

"Если сотруднику "Сбера" нужен карьерный тайм-аут, то по договорённости с руководителем можно оформить долгосрочный неоплачиваемый отпуск. В этот период сотрудник сможет реализовать свои планы: пройти обучение, запустить стартап, написать научную работу или просто отдохнуть. А компания сохранит ценного сотрудника", — сказано в сообщении.

Отмечается, что такой перерыв может длиться от одного до 12 месяцев, при этом закончить его можно в любой момент. Со своей стороны Сбербанк гарантирует сохранить место сотрудника и его должность.

В банке также напомнили, что сейчас есть три формата работы: из офиса, удалённая работа и смешанная, когда часть сотрудников находится в офисе, часть — на удаленном режиме.

"Теперь у сотрудников появилась возможность три месяца в году работать удалённо из другого региона России, при этом сохраняются все корпоративные льготы (в том числе ДМС). Для этого достаточно согласования с руководителем и далее можно оформить в нашей удобной HR-платформе за несколько минут", — рассказали в Сбербанке.