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Сбербанк прогнозирует снижение продаж жилья в России
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Продажи жилья в России в ближайшие годы будут снижаться из-за уменьшения населения страны и дефицита предложения на рынке новостроек, рассказал на форуме недвижимости "Движение"... ПРАЙМ, 07.06.2021
недвижимость, жилье, сбербанк, недвижимость, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Продажи жилья в России в ближайшие годы будут снижаться из-за уменьшения населения страны и дефицита предложения на рынке новостроек, рассказал на форуме недвижимости "Движение" начальник отдела "Аналитический хаб" Сбербанка Вячеслав Романов.
По его словам, наиболее активными покупателями жилья являются люди в возрасте от 20 до 35 лет. Это поколение малочисленно, и количество людей в этой возрастной группе сокращается год от года: если в 2012 году она составляла 35 миллионов человек, то в 2020 уже всего 29 миллионов.
"Это фундаментальный ограничитель спроса на ближайшие годы", — подчеркнул Романов.
Другим важным фактором является, по его мнению, существенное сокращение объемов текущего строительства, которое началось в 2019 году с переходом на эскроу-счета.
В 2016-2018 годах был создан некий запас, однако с учётом среднего срока строительства в два года для сохранения текущих объемов ввода жилья потребуется рост объема выдачи новых разрешений на строительство в 2021-2022 годах, отметил он.