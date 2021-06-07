МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Продажи жилья в России в ближайшие годы будут снижаться из-за уменьшения населения страны и дефицита предложения на рынке новостроек, рассказал на форуме недвижимости "Движение" начальник отдела "Аналитический хаб" Сбербанка Вячеслав Романов. Экономист рассказал, где сейчас найти самую выгодную ипотеку

По его словам, наиболее активными покупателями жилья являются люди в возрасте от 20 до 35 лет. Это поколение малочисленно, и количество людей в этой возрастной группе сокращается год от года: если в 2012 году она составляла 35 миллионов человек, то в 2020 уже всего 29 миллионов.

"Это фундаментальный ограничитель спроса на ближайшие годы", — подчеркнул Романов.

Другим важным фактором является, по его мнению, существенное сокращение объемов текущего строительства, которое началось в 2019 году с переходом на эскроу-счета.

В 2016-2018 годах был создан некий запас, однако с учётом среднего срока строительства в два года для сохранения текущих объемов ввода жилья потребуется рост объема выдачи новых разрешений на строительство в 2021-2022 годах, отметил он.