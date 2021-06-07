МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Свекла в России за май подорожала на 35,3%, капуста на 25,2%, морковь на 18,8%, картофель на 15,4%, помидоры и огурцы подешевели на 8,3% и 7,9% соответственно, говорится в сообщении Росстата. Росстат сообщил об ускорении инфляции в мае

"В мае прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на свеклу столовую – 35,3%, капусту белокочанную свежую – 25,2%, морковь – 18,8%, картофель – 15,4%, лимоны – 12,8%, лук репчатый – 11,3%, виноград – 4,2%. Вместе с тем, цены на помидоры снизились на 8,3%, огурцы – на 7,9%, бананы – на 1,3%, чеснок – на 0,3%, грибы свежие – на 0,2%", — сообщает статистическое ведомство.

Хлеб и хлебобулочные изделия в мае выросли в цене на 0,66% к апрелю (по сравнению с маем 2020 года — на 8,26%, к декабрю — на 3,03%), крупа и бобовые — на 1,1% (в годовом выражении — на 8,79%, с начала года — на 3,95%), макаронные изделия — на 0,32% (в годовом выражении — на 8,66%, с начала года — на 4,05%). Мясо и птица подорожали на 1,26% (в годовом выражении — на 10,92%, с начала года — на 8,25%).

Рыба и морепродукты выросли в цене на 1,1% (в годовом выражении — на 7,96%, с начала года — на 4,46%), молоко и молочная продукция — на 0,44% (относительно мая прошлого года — на 3,33%, с начала текущего года — на 1,98%), сливочное масло — на 0,6% (в годовом выражении — на 4,48%, с начала года — на 2,23%).

Среди прочих продовольственных товаров ощутимо подорожали за май майонез — на 3%, баранина (кроме бескостного мяса) и гречка — на 2,7%, маргарин — на 2,4%, говяжья печень — на 2,1%, свинина — на 2%) соленая, маринованная, копченая рыба, мороженые кальмары, а также карамель и сливочное мороженое — на 1,6%.

Живая и охлажденная рыба, горох и фасоль подорожали на 1,5%, творожные сырке, глазированные шоколадом – на 1,4%. Вместе с тем, цены на пшено снизились на 0,4%. Эксперты отметили ускорение роста цен на московских АЗС

ЯЙЦА, ГРЕЧКА, САХАР

Куриные яйца в России в мае подешевели на 6,8%, гречка выросла в цене на 2,7%, подсолнечное масло — на 1,6%, а сахар в преддверии окончания соглашения о стабилизации цен на него — на 0,3%, следует из данных Росстата.

"Яйца куриные в среднем по России подешевели на 6,8%, при этом в 19 субъектах Российской Федерации – на 0,3-4,9%, в 21 субъекте – на 5-9,9%, в 25 субъектах – на 10-19,9%, в 6 субъектах – на 20-30,6%. В Московской области цены на яйца куриные не изменились. В 13 субъектах они подорожали на 0,1-5,6%", — сообщает статистическое ведомство.

Гречневая крупа в среднем по России подорожала на 2,7%, при этом в 22 субъектах РФ — на 0,2-1,9%, в 44 субъектах – на 2-4,9%, в 13 субъектах – на 5-11,8%. В двух регионах цены не изменились, а в четырех гречка подешевела на 0,4-3,1%.

"Прирост цен на сахар-песок в среднем по России составил 0,3%, при этом в 30 субъектах Российской Федерации – 0,1-0,9%, в 18 субъектах – 1-1,9%, в 4 субъектах – 2-5,9%", — добавляет Росстат. В 14 регионах страны цены не изменились, в 13 — сахар-песок подешевел на 0,1-0,9%, а в шести — на 1-5,8%.

"На масло подсолнечное цены в среднем по России выросли на 1,6%, при этом в 18 субъектах Российской Федерации – на 0,1-0,9%, в 23 субъектах – на 1-1,9%, в 17 субъектах – на 2-2,9%, в 14 субъектах – на 3-5,8%. В 4 субъектах цены не изменились. В 9 субъектах цены на масло подсолнечное снизились на 0,1-1,8%", — указывает ведомство.

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. По сахару соглашения действуют до 1 июня, по маслу — до 1 октября 2021 года.

Кроме того, правительство РФ на период с 5 июня по 31 августа текущего года ввело запрет на вывоз гречихи из РФ для стабилизации внутренних цен.