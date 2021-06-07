МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Стоимость размещения в гостиницах и прочих местах проживания в России в течение мая выросла в среднем на 6,66% по сравнению с концом апреля текущего года, следует из материалов Росстата. Росстат сообщил об ускорении инфляции в мае

С начала года размещение в гостиницах в среднем подорожало на 20,06%, в годовом выражении — на 22,68%

В том числе, по данным статистического ведомства, в мае цены на проживание в гостиницах от одной до пяти звезд росли на величины от 3,5% до 11,7%. Этот максимальный прирост относится к трёхзвёздочным гостиницам, стоимость размещения в четырех- и пятизвездочных отелях выросла в среднем на 8,6%, в двухзвездочных — на 4,3%. Проживание в хостеле подорожало на 4,2%.

Среди услуг туризма и отдыха подорожали экскурсионные туры по России (на 3,5% за месяц), автобусные экскурсии, путевки в дома отдыха и пансионаты (на 2,8%), в санатории (на 1,7%), билеты в музеи и на выставки (на 0,8%), театры и кинотеатры (на 0,5%).

Одновременно поездки на отдых в Объединенные Арабские Эмираты стали дешевле на 11,4%.

"На сегодняшний день туристическая отрасль в России очень сильно зависит от фактора сезонности. Наблюдаемый рост цен является ежегодным и связан с весенне-летним периодом, когда цены растут ближе к пику сезона в июне-августе, а затем — снова падают", — сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

В ведомстве также отметили, что наблюдают в этом году разнонаправленные тенденции в отрасли, связанные с ценообразованием. "Наибольший рост цен наблюдается в премиальном сегменте на Юге России в прибрежных курортных территориях, а цены в крупных городах с большим качественным номерным фондом, наоборот, ниже 2019 доковидного года. Что касается случаев недобросовестной конкуренции, не связанных с фактором сезонности и динамическим ценообразованием, то Ростуризм совместно с ФАС России и Роспотребнадзором проводит регулярный мониторинг цен для предотвращения таких случаев", — заключили в пресс-службе Ростуризма.