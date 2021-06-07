МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает коррекцию цен в России на овощи открытого грунта и картофель по мере сбора нового урожая, а цены на все виды мяса в 2021 году останутся на стабильном уровне, говорится в сообщении министерства. В России за месяц резко подорожал неожиданный продукт

Росстат в понедельник опубликовал данные об индексе потребительских цен в России в мае. В целом продовольственная инфляция составила 0,96% в месячном выражении против 0,75% в апреле. Плодоовощная продукция подорожала за май на 2,9% (в частности, свекла — на 35,3%, капуста — на 25,2%, морковь — на 18,8%, картофель — на 15,4%), подсолнечное масло — на 1,6%, мясо и птица — на 1,3%, сахар — на 0,3%.

"Коррекция цен на овощи открытого грунта и картофель ожидается по мере сбора нового урожая. Активная ценовая динамика по этой группе товаров является традиционной для данного сезона", — говорится в сообщении. При этом Минсельхоз отмечает снижение цен на ряд овощей у производителей: на огурцы (минус 21,8% месяц и минус 4,6% за неделю), томаты (минус 25,3% и минус 6,2% соответственно).

В свою очередь, цена на белокочанную капусту, хотя и демонстрировала рост в мае, все еще остается ниже уровня аналогичного периода прошлого года (минус 19,6% за год). "Сохранению стабильного уровня цен на овощи открытого грунта и картофель, в том числе, будет способствовать расширение посевных площадей в 2021 году", — добавляет Минсельхоз.

По оценке министерства, насыщение внутреннего рынка в совокупности с растущей конкуренцией будет способствовать сохранению стабильного уровня оптовых цен на мясо. Регулирование экспорта зерна и масличных, а также льготное кредитование позволит сократить затраты животноводов на корма, что обеспечит снижение себестоимости производства. "Министерство ожидает сохранения цен на все виды мяса в 2021 году на стабильном уровне", — сообщает ведомство.

По данным Минсельхоза, отпускные цены производителей на сахар и рафинированное бутилированное подсолнечное масло в мае сохранились на стабильном уровне (0% за неделю и месяц по данным на 2 июня), что обусловлено действием соглашений о стабилизации цен. "В долгосрочной перспективе этому будут способствовать новые поддержки производителей, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой и подсолнечником", — говорится в сообщении.