МОСКВА, 8 июн – ПРАЙМ. Ориентировочная цена на проживание в отелях на курортах Египта будет составлять от 40 долларов (2916 рублей по текущему курсу Банка России) в сутки для пятизвездочного отеля и от 28 долларов (2041 рубля) для четырехзвездочного. Об этом сообщает "Турпром" со ссылкой на египетских участников рынка и власти республики.

Как отмечается, соответствующее решение министра туризма и древностей Халеда эль-Анани вступит в силу лишь с 1 ноября 2021 года, однако отелям рекомендовано уже придерживаться этой планки.

Египетские эксперты заявляют, что российские туроператоры активно восстанавливают связи с отелями Хургады и Шарм-эль-Шейха. Они обращаются к отелям, с которыми они ранее имели дело, чтобы получить новые цены на размещение туристов.

Участники рынка рассчитывают, что авиасообщение российских городов с египетскими курортами возобновится в течение ближайших нескольких недель.

В прошлую пятницу закончился визит российской делегации по безопасности в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха. Он отдельно подчеркнул, что инспекция прошла без каких-либо замечаний по поводу выполненных процедур.

Ожидается, что российские полеты начнутся сначала в провинцию Красное море, то есть на курорт Хургада. А потом их расширят и на провинцию Южный Синая, то есть в Шарм-эль-Шейх.