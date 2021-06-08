МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российским сыроварам не получится "клонировать" пармезан, но этого и не стоит делать, потому что они и так уже научились делать шикарный сыр, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 глава Итало-российской торговой палаты Виченцо Трани. Пармезан призвали исключить из списка продуктовых санкций

"Российской замены пармезана нет, это реальность", — сказал Трани.

Однако он добавил, что в России уже существуют конкретные сыры хорошего качества, которые производятся в том числе в регионах.

"Я лично пробовал и очень люблю отдельные сыры, которые производят маленькие предприниматели. Это еще важнее, потому что это — шанс, который маленькие предприниматели имеют, которого до этого у них не было. Моя любимая фирма сыра как раз находится в Костроме. И не могу озвучить название, но на самом деле это очень хороший пример импортозамещения. Очень-очень-очень высокого качества сыр", — сказал Трани.

"Конечно, это — не пармезан, но и пармезан не нужно клонировать, он уже есть. Зачем клонировать? Можно сделать шикарный сыр, очень вкусный", — подчеркнул он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступало информационным партнером ПМЭФ.

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