МОСКВА, 8 июня — ПРАЙМ. Уровень конфликтности бизнес-среды в России в первом квартале текущего года достиг рекордных показателей за всё время наблюдений, с 2017 года. Аналитики связывают это со снятием коронавирусных ограничений и разрешением отложенных споров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование инвестиционной компании А1 и Московской школы управления "Сколково", разработавших Индекс конфликтности деловой среды. Бизнесменам могут повысить налоги за отказ от инвестиций

Отмечается, что индекс конфликтности деловой среды в России понизился до 1,15 в третьем квартале 2020 года. Однако последний квартал показал повышение до 1,48. В исследовании говорится, что рост индекса уверенно продолжился в январе — марте этого года, в результате он достиг значения 1,96, что стало рекордом.

Индекс рассчитывается по формуле, которая учитывает динамику судебных корпоративных споров, сообщения СМИ о корпоративных конфликтах и изменение числа крупных компаний на рынке. При этом он не включает статистику по уголовным делам против предпринимателей из-за невозможности однозначно выделить именно корпоративные споры.

Помимо этого, аналитики отмечают, что не только экономика, но и судебная система и органы власти вышли из "пандемического режима", и бизнес начал решать отложенные проблемы, а росту уровня конфликтной активности поспособствовала также волна банкротств, накрывшая ряд сфер российского предпринимательства.