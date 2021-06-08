МОСКВА, 8 июня — ПРАЙМ. Журнал Forbes изучил отчетности российских компаний и составил список самых прибыльных компаний по итогам 2020 года. Самой прибыльной российской компаний по итогам 2020 года издание назвало "Сургутнефтегаз". Компания сместила с этой позиции "Газпром", который был лидером в 2019 году. Тогда его чистая прибыль равнялась 1,3 триллиона рублей. Нефтегазовые компании потеряли лидерство по объему дивидендов в России

Прибыль "Сургутнефтегаза" составила 743 миллиарда рублей. Второе место занял "Норильский никель" с прибылью в 264 миллиарда рублей. Это на 29% меньше, чем в 2019 году. В тройке лидеров оказалась "Роснефть" (181 миллиард рублей).

В десятку лучших также попали "Атомэнергопром" (169,1 миллиарда), "Газпром" (162,4 миллиарда), "Транснефть" (132,4 миллиарда), "Полюс" (122,6 миллиарда), "Газпром нефть" (120,6 миллиарда), "Татнефть" (102,6 миллиарда) и "Металлоинвест" (98,8 миллиарда).

Среди тридцати самых прибыльных бизнесов лидерами по росту стали "Русгидро" (прибыль за год выросла в 73 раза), "Магнит" (на 245%), "Мегафон" (на 227%).