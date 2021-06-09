МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Российские власти намерены регламентировать и ограничить использование электросамокатов на улицах, пишет "Коммерсант". Ученые ГИБДД рассказали, сколько людей гибнет в ДТП с электросамокатами

Детали предполагаемых поправок к ПДД раскрыл замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко на круглом столе на площадке ОНФ.

Речь идет об изменениях, которые ведомство готовит с 2019 года. После очередных консультаций с МВД проект дополнен лимитом скорости для пользователей электросамокатов или других подобных устройств на тротуаре. Так, вводится запрет разгоняться выше 20 километров в час. Гражданам вовсе запретят выезжать на тротуар, если устройство весит более 35 килограммов. На проезжей части скорость электроустройств транспортное ведомство намерено ограничить пределом в 25 километров в час.

Также готовят собственные меры по обеспечению безопасности движения и операторы кикшеринга. Речь идет о ведении черных списков нарушителей, установке датчиков для автоматического определения веса пользователей, а также систем распознавания агрессивного вождения.

В последнее время происшествия с электросамокатами участились. Власти ряда городов, включая Москву, задумались о регулировании езды на них. Как рассказывал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, используемые на проезжей части электросамокаты будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные электросамокаты будут ограничены по скорости движения до 25 километров в час.

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