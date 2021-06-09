МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Если квартира покупается с прописанными там людьми, то могут быть различные ситуации — в некоторых случаях ее приобретать опасно, а в других — нет никаких рисков. Об этом "АиФ" рассказала владелица агентства недвижимости Ксения Аверс. Владельцам квартир грозят новые штрафы из-за арендаторов

По ее словам, если жилье продается с торгов за долги по суду, то, скорее всего, там будет не просто прописанный бывший владелец, но и, вероятно, он будет там проживать физически. Этот вариант самый негативный, поскольку новый собственник по закону не сможет просто так выселить человека из единственного жилья. Выписывать его придется в судебном порядке, услуги адвоката, например, в Москве, обойдутся в 100-200 тысяч рублей, а процесс может затянуться вплоть до трех лет. Особенно рискованно покупать квартиры с зарегистрированными несовершеннолетними детьми — их очень сложно выписать "в никуда".

Также очень сложно выписать лиц, имеющих право проживания в квартире, но не проживающих там — например, временно выбывших в армию или в места лишения свободы. Когда они вернутся, то сделку могут оспорить.

Из-за таких скрытых рисков важно не только проверять текущую выписку о зарегистрированных лицах, но и просить у продавца архивную выписку по объекту, где отображена вся история квартиры. Юрист рассказал, когда квартиру могут забрать за долги родственников

В квартирах, основанием права на которые была приватизация, важно проверять отказников от права, прописанных на момент приватизации.

Если же покупается обычная квартира, а продавцы покупают себе альтернативу и хотят после сделки одновременно выписаться и прописаться в новой квартире, то этот вид сделки можно сделать абсолютно безопасным. Надо задействовать ячейку или банковский аккредитив, при которых часть денег за квартиру закладывается в отдельную ячейку, и продавец получит эти деньги только после того, как предоставит документ, подтверждающий, что он выписался из жилплощади.

В отдельную ячейку закладывают сумму, достаточную для выписки людей в судебном порядке, около 200 тысяч рублей за каждого прописанного. Если бывшие владельцы не снимаются с регистрации, то эти деньги покупателю возвращаются, и тот может на эту сумму нанять адвоката. Для продавцов эта сумма ощутимая, и на практике при стандартных сделках все успевают сняться с регистрации.

Перед покупкой важно понять, почему прописанные лица не выписались, и посмотреть на юридические основания для выписки. Следует настаивать на выписке продавцов и всех прочих лиц до проведения сделки с предоставлением свежей справки об отсутствии прописанных.

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