МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon и "Белпочта" заключили соглашение для доставки посылок маркетплейса на территории Белоруссии, сообщила компания. Ozon зарегистрировал юрлицо в Белоруссии для развития логистики

"Маркетплейс Ozon в рамках расширения присутствия в Беларуси начал сотрудничать с национальным оператором почтовой связи "Белпочта". Заказы с Ozon уже можно получить в любом почтовом отделении страны", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на первом этапе сотрудничества посылки Ozon доставляются в почтовые отделения, в зависимости от расположения почтового отделения средний срок доставки составит три дня. Компания сообщает, что в течение лета планирует также подключить к доставке курьерскую службу "Белпочты".

Заказы доставляются из логистических центров Ozon в России в сортировочный центр "Белпочты", после чего они распределяются по почтовым отделениям страны.

"Теперь получить товары Ozon в короткие сроки могут клиенты буквально из любой точки страны, даже в далеких и малонаселенных ее частях. Это первый, но не единственный шаг Ozon в этом году по развитию логистики и пользовательского опыта в республике", — приводятся слова руководителя по развитию международного бизнеса Ozon Егора Исаева. Ozon приобрел статус микрофинансовой организации

"Транспортно-логистическая система и широкая сеть объектов почтовой связи (3 000+) позволяют РУП "Белпочта" обеспечивать доставку заказов в любую точку Беларуси, в том числе на дом клиентам. Мы рады соединить одну из ведущих платформ электронной коммерции в России с белорусскими покупателями", — прокомментировал в свою очередь заместитель гендиректора РУП "Белпочта" по коммерческой деятельности Андрей Важник.

В мае Ozon зарегистрировал операционную компанию в Белоруссии для развития собственной логистической инфраструктуры в стране.

Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России. На маркетплейсе представлено более 19 миллионов товарных наименований в 20 категориях. Основные акционеры компании — АФК "Система" и фонды Baring Vostok. В конце ноября Ozon провел IPO одновременно на Nasdaq и Московской бирже. По итогам IPO и частного размещения компания привлекла 1,2 миллиарда долларов.