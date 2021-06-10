МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Инициатива о запрете работы крупных ритейлеров по выходным и в круглосуточном режиме для поддержки МСП так же эффективна, как метод "обжечь руку, чтобы нога не так болела", заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов. Крупным сетям хотят запретить торговать по ночам и в выходные

Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов в письме на имя помощника президента РФ Максима Орешкина отметил, что регионы предлагают запретить работу торговых сетей в выходные дни и в круглосуточном режиме, что даст возможность малому и среднему бизнесу реализовывать свою продукцию.

"В России крупным сетям хотят запретить работать по ночам и в выходные… Знаете, зачем? Чтобы сбалансировать конкуренцию между представителями малого и среднего предпринимательства и крупным бизнесом. Это примерно так же, как специально обжечь руку, чтобы нога не так болела", — прокомментировал Титов.

"Мы постоянно твердим о проблемах МСП, в том числе и в сфере ритейла. Начиная от кредитов, издержек и налогов, заканчивая давлением местных властей. Но закрытие крупнейших сетевиков в выходные и ночные часы к этому явно не относится", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, к такой мере можно было бы отнестись с пониманием, если бы она была мотивирована облегчением условий труда работников. "Но они как раз не против. Людям нужна работа. Всем всё нравится. Зачем же такие странные предложения? Ударить по потребителям и не помочь МСП", — заключил омбудсмен.