МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. "Яндекс" ведет переговоры о приобретении сети магазинов "Азбука вкуса", сообщает издание The Bell со ссылкой на источники на розничном рынке.

По словам одного из источников издания, смысл сделки заключается в синергии "Азбуки вкуса" с сервисом доставки еды "Яндекс.Лавка". Помимо этого, отмечает издание, сделка позволит снизить закупочные цены для сервиса за счет объединения закупок с ритейлером.

В "Яндексе" и "Азбуке вкуса" не стали комментировать РИА Новости сообщения об обсуждении сделки.

"Азбука вкуса" — крупный российский ритейлер. Сеть магазинов "Азбуки вкуса" включает, в частности, 105 одноименных супермаркетов, 60 минимаркетов "АВ Daily" и 5 семейных гипермаркетов "АВ Маркет". Все объекты сети находятся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Выручка "Азбуки Вкуса" по итогам 2019 финансового года (закончился 31 марта 2020 года) составила 65,4 миллиарда рублей.

Согласно информации на сайте ритейлера, ее основными владельцами являются Invest AG и Millhouse (41,1%), Максим Кощеенко (25,5%), Олег Лыткин (17,1%). Кроме того, 12% — у компании VMHY, 4,4% принадлежит менеджменту сети.