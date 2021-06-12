МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий срок вступления в силу отдельных норм, касающихся деятельности единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В декабре 2020 года был принят закон о создании в России публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр". К ней переходят функции саморегулируемых организаций в сфере азартных игр и другие полномочия. Среди них, в частности, перечисление целевых отчислений, удержанных с организаторов азартных игр, общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере.

ЕРАИ также должен создать информационную систему, к которой обязаны подключиться все организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. У тех, кто этого не сделает, в судебном порядке будут аннулированы лицензии. ЕРАИ должен организовать систему мониторинга в сфере азартных игр, утвердить стандарты и правила, а к нарушителям применять меры дисциплинарного воздействия.

Единому регулятору также передаются полномочия по формированию компенсационного фонда, сформированного за счет взносов организаторов азартных игр для обеспечения их обязательств. В Москве прекращают ночную работу кафе, бары, рестораны и ночные клубы

Закон переносит вступление в силу этих норм на 1 сентября, а начало их применения — на 1 октября 2021 года.

Согласно прежней редакции закона о ЕРАИ, эти нормы должны были вступить в силу через 270 дней после его официальной публикации, то есть 27 сентября 2021 года.