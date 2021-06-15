МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Средняя цена на платье для выпускницы школы в России в 2021 году составит порядка 2 500 рублей, что на четверть дороже, чем два года назад, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито". Подсчитано, во сколько родителям обойдется выпускной

"В преддверии главного школьного торжества эксперты "Авито" провели исследование, чтобы выяснить, как изменился спрос на выпускные платья на сайте и сколько стоит нарядить выпускницу на бал. В целом по России интересоваться платьями стали на 25% чаще, чем в 2019 году, а средняя цена наряда выпускницы составила 2 500 рублей", — рассказали в компании.

На сервисе можно приобрести как новое платье, так и приобрести его у предыдущих владельцев или взять напрокат. В пресс-службе отметили: средняя цена вечернего наряда для выпускного в текущем году на 25% выше, чем два года назад.

"Воронеж в этом году оказался городом, в котором платья продают дороже, чем в других регионах России: средняя стоимость здесь составила 4 000 рублей. На втором месте Рязань, где одеться на выпускной стоит в среднем 3 200 рублей. В среднем по 3 000 рублей стоят платья в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Ставрополе", — сообщили в сервисе.

Самые дешевые платья можно найти в Ижевске, Кирове и Челябинске: в среднем они стоят 1 000 рублей, 1 100 рублей и 1 300 рублей соответственно.

Сильнее всего спрос на платья вырос в Кирове (в 2 раза), Тольятти (на 80%), Иркутске (на 80%), Набережных Челнах (на 69%) и Ижевске (на 68%). Интерес к выпускным платьям в Москве и Санкт-Петербурге вырос на 9% и 40% соответственно.