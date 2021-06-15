МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Ozon Express (сервис быстрой доставки из дарксторов, подразделение компании Ozon) начал региональную экспансию за пределами Московского региона и запустил работу сервиса в Санкт-Петербурге, сообщили в компании. Ozon начнет доставлять посылки в Белоруссию

"Сервис быстрой доставки Ozon Express впервые вышел за пределы Московского региона и начал работать в Санкт-Петербурге. Первый даркстор открылся в центре города", — говорится в сообщении.

Компания также сообщает, что в начале июля доставка Ozon Express покроет весь Санкт-Петербург за счет открытия нескольких дарксторов в разных частях города.

"В ассортименте Ozon Express на старте будет представлено порядка 10 тысяч товарных наименований в 20 товарных категориях — от свежих продуктов, выпечки и бакалеи до товаров повседневного спроса (FMCG), электроники, товаров для детей, косметики и книг", — добавили в сообщении.

По мере развития сервиса в городе ассортимент, как отмечает компания, будет расти, в том числе за счет локальных производителей продуктов и поставщиков готовой еды.