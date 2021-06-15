МОСКВА, 15 июня — ПРАЙМ. Владелец "Северстали" Алексей Мордашов выразил готовность содействовать государству в восстановлении экономики, но не с помощью дополнительных налогов. Об этом миллиардер сказал в разговоре с Financial Times.

В интервью изданию бизнесмен также отметил, что падение доходов населения стало "огромной проблемой" и все больше людей требуют "социальной справедливости".

"У этого кризиса большое наследие: многие люди пострадали, мы наблюдаем снижение покупательной способности, а это огромная проблема, одна из главных проблем для нашей страны", — подчеркнул Мордашов в своем интервью.

Он также заявил, что есть "определенный общественный запрос, который не отражен в жестких структурах или законодательстве", "есть запрос на социальную справедливость и инклюзивность". Предприниматель считает, что крупный бизнес должен обратить на него внимание.