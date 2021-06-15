ВАШИНГТОН, 15 июн — ПРАЙМ. США и ЕС договорились об урегулировании торгового спора о производителях самолетов Boeing и Airbus, по которому были введены многомиллиардные взаимные пошлины, сообщила журналистам торговый представитель США в ранге министра Кэтрин Тай. Китай вновь поставил всю мировую торговлю под угрозу

По ее словам, США хотели продемонстрировать лидерство среди других демократических стран.

"Сегодняшнее объявление, что США и ЕС достигли 5-летнего соглашения по 16-летнему спору Boeing-Airbus, служит этой цели. Это устраняет долгосрочный торговый раздражитель в отношениях США и Европы", — заявила Тай.

Кроме того, по ее словам, США и ЕС договорились и о совместном противостоянии КНР.

"Мы согласились работать вместе, чтобы бросать вызов и противостоять нерыночным действиям Китая в этом секторе конкретными способами, которые отражают наши стандарты честной конкуренции", — сказала Тай. По ее словам, в частности, речь идет о сотрудничестве по инвестициям и трансфертам технологий.