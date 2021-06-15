МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил проект постановления правительства об изменении льготных ипотечных программ, затраты бюджета в 2021-2024 годах на продление ипотеки под 7% составят около 40 миллиардов рублей, на модификацию семейной ипотеки – около 49 миллиардов, говорится в сообщении министерства. Вторую ипотеку хотят взять более половины заемщиков в России

"В рамках поручения президента предлагается продлить программу льготной ипотеки с изменением ставки до 7% до июля 2022 года, а также распространить семейную ипотеку на семьи с одним ребенком. Проект постановления правительства, разработанный министерством, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.", — говорится в сообщении.

Указывается, что ставка по льготной ипотеке составит 7%, а предельная сумма кредита будет единая для всех регионов — 3 миллиона рублей. Семейную ипотеку по ставке 6% предлагается предоставлять семьям с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 миллионов рублей, в других регионах — 6 миллионов рублей.

При рождении первенца можно будет оформить по данной программе новый кредит или рефинансировать ранее взятый. Программа действует до конца 2022 года.

"Оценка затрат бюджета в 2021-24 годы на продление ипотеки под 7% составит около 40 миллиардов рублей, затраты бюджета на модификацию семейной на тот же период – около 49 миллиардов рублей", — добавляет Минфин.