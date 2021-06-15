МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Гипермаркеты "Карусель", которыми управляет компания X5 Group, могут прекратить свое существование, заявил начальник управления по связям с инвесторами X5 Андрей Васин. X5 планирует запустить собственный платежный сервис

"Карусель", я думаю, прекратит свое существование. В целом, гипермаркеты в России — я такой далеко идущий вывод точно делать не буду", — сказал Васин в ходе онлайн-конференции, устроенной "ВТБ Мои инвестиции", отвечая на вопрос, может ли формат гипермаркетов прекратить свое существование на фоне смещения покупательского трафика к другим форматам магазинов.

X5 в сентябре 2019 года объявила о трансформации сети гипермаркетов "Карусель". Так, 34 гипермаркета из 91 будут трансформированы в супермаркеты "Перекресток" большого формата, еще 20 — закроются к 2022 году, а 37 гипермаркетов продолжат работу под брендом "Карусель", пока менеджмент анализирует перспективы возможного изменения позиционирования, продажи или закрытия.

Васин предположил, что рыночная доля гипермаркетов в России будет снижаться, и все больший трафик из магазинов данного формата будет переходить в другие форматы: "магазины у дома", онлайн или супермаркеты.

"С конца 2019 года идет трансформация "Карусели", я думаю, что на горизонте нескольких кварталов, может быть, гипермаркетов "Карусель" вообще в Х5 не будет. Мы их либо трансформируем в супермаркеты, либо закрываем, либо продаем — стратегия пока такая", — добавил он.

X5 Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 17 959. Выручка X5 в 2020 году увеличилась на 14,1%, до 1,978 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО — на 45,3%, до 28,344 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,61%.