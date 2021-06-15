МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России проверит повышение цен на бумагу "ЦБК Кама" и "Пролетарий СПБ", соответствующие запросы уже отправлены компаниями-участникам отрасли, сообщает служба. России стало не хватать макулатуры

"ФАС России запросила информацию об экономических обоснованиях повышения цен на продукцию у ООО "ЦБК Кама" и ООО "Пролетарий СПБ". Ведомство проанализирует обоснованность изменения цен на рынках бумаги и картона при поступлении запрашиваемой информации в полном объеме", — сообщает служба.

Там уточнили, что "проводимые ранее антимонопольным органом исследования ситуации на рынке смежной продукции (картонной упаковки) показали, что основным драйвером роста цен на упаковку является рост спроса после снятия ограничительных мер летом 2020 года, снижение объемов образования макулатуры и увеличение себестоимости производства".

"Ввиду ограничительных мер спрос на картонную упаковку увеличился из-за повышения объемов электронной торговли и работы служб доставки", — полагают в ФАС.