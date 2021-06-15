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2021
https://1prime.ru/business/20210615/833936423.html
Хуснуллин назвал причины роста цен на жилье
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На рост цен на жилье в России повлияла не столько льготная ипотека, сколько пандемия: из-за ипотеки рост составил лишь 4-5%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Смотрите, из... ПРАЙМ, 15.06.2021
недвижимость, жилье, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. На рост цен на жилье в России повлияла не столько льготная ипотека, сколько пандемия: из-за ипотеки рост составил лишь 4-5%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Смотрите, из чего поднялся вопрос (о продлении программы льготной ипотеки — ред.): что ипотека сильно разгоняет цены. И мы проанализировали каждый населенный пункт, каждый регион, большую работу сделала ФАС, и доказали, что ипотека на рост цены в среднем повлияла — это плюс 4-5 процентов. Все остальное — это не ипотека, это реально пандемия", — сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".
"Все равно из-за пандемии стройка задержалась, все равно где-то она остановилась, Москва и Московская область вообще останавливали на два месяца. А что такое остановить на два месяца? Ты распустил рабочих и потом еще месяц-два их собрать не можешь. Поэтому это реальные задержки произошли", — пояснил он.