МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. На рост цен на жилье в России повлияла не столько льготная ипотека, сколько пандемия: из-за ипотеки рост составил лишь 4-5%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Назван средний первоначальный взнос по льготной ипотеке

"Смотрите, из чего поднялся вопрос (о продлении программы льготной ипотеки — ред.): что ипотека сильно разгоняет цены. И мы проанализировали каждый населенный пункт, каждый регион, большую работу сделала ФАС, и доказали, что ипотека на рост цены в среднем повлияла — это плюс 4-5 процентов. Все остальное — это не ипотека, это реально пандемия", — сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

"Все равно из-за пандемии стройка задержалась, все равно где-то она остановилась, Москва и Московская область вообще останавливали на два месяца. А что такое остановить на два месяца? Ты распустил рабочих и потом еще месяц-два их собрать не можешь. Поэтому это реальные задержки произошли", — пояснил он.