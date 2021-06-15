МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по транспорту в ближайшее время рассмотрит инвестпроекты модернизации аэропортов в Кемерово, Уфе и Новом Уренгое, чтобы аэропорты могли согласовать долгосрочные тарифы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) для окупаемости вложений пишет "Коммерсантъ".

Долгосрочные тарифы для окупаемости модернизации уже работают в Симферополе, Саратове, Калининграде, Нижнем Новгороде, Перми, Петропавловске-Камчатском и ростовском аэропорту Платов.

По оценкам Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, которые приводит издание, из-за реконструкции обслуживание рейса для перевозчиков в Кемерове подорожает к 2023 году в 4,5 раза, в Новом Уренгое — более чем в 2,5 раза, а в Уфе — более чем на 70% к 2025-му.

При этом в инвестпроектах оговаривается, что цены на перелёты после введения новых тарифов должны вырасти не более чем на 5–15%, но авиакомпании, которые летают по указанным направлениям, уверены, что стоимость билетов увеличится в среднем на 25–30%.

Собеседники "Коммерсанта", считают, что с повышенными тарифами сможет справиться только "Аэрофлот" благодаря господдержке и финансовой подушке. А частным компаниям, как "Уральские авиалинии" или Utair, придется отказаться от этих направлений, если их себестоимость окажется выше прогнозируемой выручки.