МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, устанавливающий с 1 декабря 2021 года уголовную ответственность за производство и оборот товаров с поддельной маркировкой. В России стартует обязательная маркировка мороженого и сыров

Документ вводит ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и продукции с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров.

Основная цель изменений — это государственный контроль за прослеживаемостью оборота товаров, пояснял ранее депутатам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Предлагаемая мера, по его словам, будет превентивной и поможет эффективно бороться с нелегальным оборотом промышленной продукции.

Согласно закону, если ущерб от соответствующей деятельности превысит 400 тысяч рублей, то штраф составит до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет. В качестве альтернативного наказания возможны принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы сроком до трех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. За подделку маркировки товаров предпринимателям грозят крупные штрафы

А если действует группа лиц по предварительному сговору, то штраф составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Альтернатива – это принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок со штрафом до 100 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.

В случае же, когда действует уже организованная группа или ущерб превысит 1,5 миллиона рублей, штраф составит 200-500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Преступники также могут быть наказаны принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.