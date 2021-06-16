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Число новостроек в США в мае выросло хуже прогноза
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Количество новых домов в США, строительство которых было начато в мае, выросло на 3,6% по сравнению с пересмотренным показателем апреля и составило 1,572 миллиона, говорится в... ПРАЙМ, 16.06.2021
статистика, сша, новостройки, недвижимость, новости, мировая экономика, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в мае, выросло на 3,6% по сравнению с пересмотренным показателем апреля и составило 1,572 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 1,63 миллиона с первоначального уровня апреля в 1,569 миллиона. При этом показатель апреля был пересмотрен в сторону понижения — до 1,517 миллиона новостроек.
В то же время число разрешений на строительство в США опустилось с пересмотренного показателя апреля на 3%, до 1,681 миллиона. Аналитики ожидали, что показатель снизился до 1,73 миллиона разрешений с первоначального уровня апреля в 1,76 миллиона. Показатель апреля был пересмотрен до 1,733 миллиона разрешений.
Показатель количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность этого показателя к уровню процентных ставок в стране. Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях.