МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Гостиницы Москвы дают скидки привитым от коронавируса клиентам, сообщил РИА Новости председатель комитета по гостиничному бизнесу московской "Деловой России" Дмитрий Шлопак. Найден неожиданный способ защититься от коронавируса

Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников, обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.

"Внутри гостиничной отрасли есть разные мнения, относительно обязательной вакцинации, но подавляющее большинство поддерживает эту меру. В большинстве отелей Москвы уже действуют программы, стимулирующие работников к прохождению вакцинации. А многие гостиницы запустили специальные скидочные программы для привившихся клиентов, таким образом внося свой вклад в популяризацию прививки от коронавируса", — сказал Шлопак.

Председатель комитета по гостиничному бизнесу московской "Деловой России" выразил надежду, что постановление об обязательной вакцинации в сфере гостиничного бизнеса будет успешно выполнено и столица благополучно завершит коронакризис. "Это крайне важно для гостиничной отрасли потому, что даже небольшие ограничения негативно сказываются на заполняемости гостиниц. После введения ограничений от 12 июня заполняемость снизилась примерно на 20%", — добавил Шлопак.