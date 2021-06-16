МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Мегафону" на сумму 677,1 миллиона рублей, следует из картотеки дел суда. "Тинькофф" купил 5% Санкт-Петербургской биржи

Заявление было подано 15 июня. Третьей стороной по делу выступает Федеральная антимонопольная служба России.

Ранее банк уже подавал иски на крупные суммы к операторам из "большой четверки" — от МТС он требует более 1,1 миллиарда рублей, от "Вымпелкома" — около 437 миллионов рублей. К обоим спорам третьим лицом также привлечена ФАС РФ. В банке ранее пояснили РИА Новости, что иск к МТС связан с решением ФАС в отношении операторов, злоупотреблявших монопольно высокой ценой на услуги рассылки sms. В МТС в свою очередь агентству заявили, что компания не согласна с исковыми требованиями банка и намерена отстаивать свою позицию.

"Иск носит аналогичный характер и связан с тем же делом по решению ФАС о завышенной стоимости sms-рассылок", — сообщили РИА Новости в "Тинькофф" относительно иска к "Мегафону".

ФАС в мае 2019 года признала МТС, Tele2, "Мегафон" и "Вымпелком" нарушителями закона "О защите конкуренции", так как операторы предоставляли банкам с госучастием более выгодные условия тарифов обязательных рассылок sms, чем частным банкам.