2021-06-16T17:02:59+03:00
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2021-06-16T17:02:59+03:00
2021
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"Тинькофф" подал иск к "Мегафону" на 677 миллионов рублей
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"Тинькофф банк" подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Мегафону" на сумму 677,1 миллиона рублей, следует из картотеки дел суда. Заявление было подано 15 июня. Третьей стороной по... ПРАЙМ, 16.06.2021
иск, суд, мегафон, тинькофф банк, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Мегафону" на сумму 677,1 миллиона рублей, следует из картотеки дел суда.
Заявление было подано 15 июня. Третьей стороной по делу выступает Федеральная антимонопольная служба России.
Ранее банк уже подавал иски на крупные суммы к операторам из "большой четверки" — от МТС он требует более 1,1 миллиарда рублей, от "Вымпелкома" — около 437 миллионов рублей. К обоим спорам третьим лицом также привлечена ФАС РФ. В банке ранее пояснили РИА Новости, что иск к МТС связан с решением ФАС в отношении операторов, злоупотреблявших монопольно высокой ценой на услуги рассылки sms. В МТС в свою очередь агентству заявили, что компания не согласна с исковыми требованиями банка и намерена отстаивать свою позицию.
"Иск носит аналогичный характер и связан с тем же делом по решению ФАС о завышенной стоимости sms-рассылок", — сообщили РИА Новости в "Тинькофф" относительно иска к "Мегафону".
ФАС в мае 2019 года признала МТС, Tele2, "Мегафон" и "Вымпелком" нарушителями закона "О защите конкуренции", так как операторы предоставляли банкам с госучастием более выгодные условия тарифов обязательных рассылок sms, чем частным банкам.