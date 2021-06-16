МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Газпром" планирует перевести свои голландские активы в российскую юрисдикцию после денонсации налогового соглашения с Нидерландами, рассматривается один из специальных административных районов РФ, сообщил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов. "Газпром" отчитался об увеличении добычи и экспорта газа в 2021 году

Минфин России сообщил, что Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения, и оно прекратит действовать с 1 января 2022 года. Официальный представитель министерства финансов Нидерландов Хелен Хаверкорт подтвердила РИА Новости получение уведомления от России.

"Денонсация с Нидерландами налогового соглашения. Безусловно, перед нами стоит задача принятия неких решений…. У нас в этой юрисдикции много компаний, по которым в настоящее время мы ведём работу. Таким образом, будем отвечать на эти вызовы", — рассказал Садыгов в ходе пресс-конференции. По его словам, работа, в частности, ведется по компаниям Gazprom Holding Cooperatie и Gazprom EP International, а также нескольким SPV-компаниям.

"У нас стоит задача воспользоваться нашими САР (специальными административными районами — ред.), в Калининграде или на острове Русский, рассматриваем оба варианта, какой из них больше подойдёт. И будет перевод наших компаний в эту юрисдикцию", — добавил он.

Топ-менеджер подчеркнул, что компания пока изучает возможные варианты, риски и дополнительные расходы. "Минимизируя все эти риски, минимизируя свои расходы, мы примем решение", — уточнил Садыгов.

"У нас, конечно, не будет конфликта между двумя налоговыми органами, и двойной налог мы платить не собираемся. Поэтому к концу года мы, конечно, выйдем в полном объеме с принятыми решениями по этому "кусту", — подытожил Садыгов.

Специальные административные районы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечение зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).