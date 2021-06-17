МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Обязательную вакцинацию от коронавируса не одобряют 63% россиян, однако эта доля снизилась по сравнению с майскими 66%, в свою очередь доля сторонников принудительной вакцинации выросла до 23% с 19%, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Власти назвали число работников, подлежащих вакцинации в Москве

Исследование проводилось 16 июня — за день до этого главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал обязательную вакцинацию единственным выходом из пандемии коронавируса. В исследовании приняли участие 1 600 респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет, из 370 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.

"Обязательную вакцинацию от коронавируса всего населения страны, за исключением людей, имеющих противопоказания, одобряют 23% россиян, не одобряют в 2,7 раза чаще (63%)", — говорится в июньском исследовании. В свою очередь 14% затруднились с ответом.

В мае, когда россиян спрашивали об их отношении к обязательной вакцинации, 66% высказались против такой меры, 19% ее поддержали, 15% затруднились с ответом.

Согласно июньскому исследованию, реже всего поддерживают идею всеобщей вакцинации респонденты 35-44 лет (18%). Среди россиян в возрасте 45 лет и старше сторонников несколько больше — 26%, а среди россиян до 34 лет — 25%. Мужчины поддерживают обязательную вакцинацию чаще, чем женщины (24% и 22% соответственно).

В свою очередь против обязательной вакцинации выступает 67% россиян в возрасте от 35 до 44 лет, 64% граждан до 34 лет и 60% — старше 45 лет. Подобное отношение к данной идее среди мужчин и женщин одинаковое — против выступают по 64%.

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