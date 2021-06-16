МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Штраф за невыполнение требований о вакцинации от коронавируса 60% сотрудников для юридических лиц составляет до 1 миллиона рублей, для индивидуальных предпринимателей — 50 тысяч рублей, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Роспотребнадзор Москвы поручил компаниям привить 60% сотрудников

"В случае невыполнения требования главного санитарного врача предусмотрена административная ответственность, она сейчас уже в КОАПе есть, и штраф за невыполнение требований на индивидуальных предпринимателей составляет 50 тысяч рублей, на юридических лиц до 1 миллиона рублей", — сообщил Данчиков.

Данчиков добавил, что при невыполнении требований также будет рассматриваться вопрос о приостановке деятельности организации.

В среду утром глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины.

Московская область приняла аналогичное решение. Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, отметив, что в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он призвал отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.