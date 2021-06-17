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https://1prime.ru/business/20210617/833957068.html
Американские инвесторы увеличили вложения в российский бизнес
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Инвестиции американских бизнесменов в Россию увеличились за санкционный период, заявил Валерий Гарбузов, директор Института США и Канады РАН. "Под санкции попали целые отрасли и... ПРАЙМ, 17.06.2021
санкции против рф, бизнес, россия, сша, инвесторы, инвестиции, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Инвестиции американских бизнесменов в Россию увеличились за санкционный период, заявил Валерий Гарбузов, директор Института США и Канады РАН.
"Под санкции попали целые отрасли и крупные предприятия ключевых секторов российской экономики, но санкционный режим не тотальный: американские инвесторы перестали вкладывать в те отрасли, которые попали под санкции, и ищут предприятия не под санкциями — в результате американские инвестиции за период санкционного режима в Россию увеличились, потому что американский бизнес не спит, ищет какие-то лазейки, ведь перед ним стоит задача получения сверхприбыли, выгода", — отметил эксперт, выступая в ходе дискуссии по итогам саммита Россия-США в МИЦ Известия.
В ходе пресс-конференции после саммита Владимир Путин заявил, что Россия не знает внутриполитические настроения в США, но если после встречи США введут санкции, то это будет очередная упущенная возможность в отношениях.