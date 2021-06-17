МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Работодатели будут отстранять от работы и лишать заработной платы работников, не желающих делать прививку от коронавируса, пишет Forbes со ссылкой на свои источники. Жители Подмосковья бросились делать прививку от COVID

"Власти Москвы позволили бизнесу отстранять от работы сотрудников, которые отказываются прививаться от COVID-19", — сказал изданию президент профессионального ресторанного альянса "РЕАЛ", основатель HURMA Group of Companies Дмитрий Левицкий.

Левицкий сослался на постановление [главного государственного санитарного врача по городу Москве] Андреевой, которое дает нам право отстранять сотрудника от работы без выплаты зарплаты, если он отказывается вакцинироваться.

"Сотрудник будет сидеть дома и не работать", — добавил Левицкий.

По его словам, в мэрии пообещали не наказывать бизнес за низкий показатель вакцинации из-за эпидемиологической ситуации.