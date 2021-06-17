МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Работодатели будут отстранять от работы и лишать заработной платы работников, не желающих делать прививку от коронавируса, пишет Forbes со ссылкой на свои источники.

Вакцинация от COVID-19 в ТРЦ "Калейдоскоп"

Жители Подмосковья бросились делать прививку от COVID

"Власти Москвы позволили бизнесу отстранять от работы сотрудников, которые отказываются прививаться от COVID-19", — сказал изданию президент профессионального ресторанного альянса "РЕАЛ", основатель HURMA Group of Companies Дмитрий Левицкий.

Левицкий сослался на постановление [главного государственного санитарного врача по городу Москве] Андреевой, которое дает нам право отстранять сотрудника от работы без выплаты зарплаты, если он отказывается вакцинироваться.

"Сотрудник будет сидеть дома и не работать", — добавил Левицкий.

По его словам, в мэрии пообещали не наказывать бизнес за низкий показатель вакцинации из-за эпидемиологической ситуации. 