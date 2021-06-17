2021-06-17T17:40:00+03:00
2021-06-17T17:47:21+03:00
2021-06-17T17:40:00+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210617/833962460.html
Непривитых россиян могут лишить зарплаты
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Работодатели будут отстранять от работы и лишать заработной платы работников, не желающих делать прививку от коронавируса, пишет Forbes со ссылкой на свои источники. "Власти... ПРАЙМ, 17.06.2021
работодатели, зарплата, вакцинация, новости, бизнес, общество
https://1prime.ru/images/83233/11/832331175.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83233/11/832331175.jpg
https://1prime.ru/images/83233/11/832331174.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83233/11/832331174.jpg
https://1prime.ru/images/83233/11/832331162.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83233/11/832331162.jpg
https://1prime.ru/health/20210617/833956304.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Работодатели будут отстранять от работы и лишать заработной платы работников, не желающих делать прививку от коронавируса, пишет Forbes со ссылкой на свои источники.
"Власти Москвы позволили бизнесу отстранять от работы сотрудников, которые отказываются прививаться от COVID-19", — сказал изданию президент профессионального ресторанного альянса "РЕАЛ", основатель HURMA Group of Companies Дмитрий Левицкий.
Левицкий сослался на постановление [главного государственного санитарного врача по городу Москве] Андреевой, которое дает нам право отстранять сотрудника от работы без выплаты зарплаты, если он отказывается вакцинироваться.
"Сотрудник будет сидеть дома и не работать", — добавил Левицкий.
По его словам, в мэрии пообещали не наказывать бизнес за низкий показатель вакцинации из-за эпидемиологической ситуации.