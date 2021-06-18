МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Республика Алтай, Ставропольский и Краснодарский края к летнему сезону 2021 года вошли в тройку лидеров по доле гостей, говорится в совместном исследовании сервисов экосистемы Сбера — ЮKassa и 2ГИС. В России хотят дать особые условия туристического кешбэка для многодетных

В исследовании использовались данные ЮKassa с 1 января по 31 мая 2021 и 2019 годов о платежах на онлайн-площадках, которые принимают оплату с помощью сервиса. Динамика доли приезжих в регионах анализировалась на основе обезличенных данных о поисковых запросах пользователей 2ГИС за 2019-2021 годы, топ регионов по доле гостей составлен по данным за май 2021 года.

"К летнему сезону 2021 в тройку лидеров по доле приезжих вошли Республика Алтай, Ставропольский и Краснодарский края. Доля туристов от общего количества активных пользователей геосервиса 2ГИС в Республике Алтай составила 70%, в Ставропольском крае — 61%, в Краснодарском крае — 54%. При этом в отдельных городах черноморского побережья доля гостей выше, чем в среднем по краю — например, в Сочи и Новороссийске 67% и 69% соответственно", — выяснили авторы исследования.

За прошедшие пять месяцев 2021 года заметно увеличился спрос на авиа- и железнодорожные билеты. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года оборот платежей на онлайн-площадках, которые их продают, вырос в 14 раз, количество покупок — в семь раз. Средний чек вырос в два раза и составил 10 917 рублей, самый высокий его рост отмечен в Еврейской автономной области — 15 781 рубль.

Траты россиян на аренду автомобилей на различных онлайн-площадках увеличились в 1,7 раза, а вот количество заказов уменьшилось на 15%. Средний чек при этом вырос в два раза — до 1875 рублей.

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