МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Самыми доступными странами дальнего зарубежья для отдыха в июне стали ОАЭ и Египет, рассказали газете "Известия" в туристических компаниях. Российские эксперты отправятся в Турцию для оценки эпидситуации

В этих странах недельный тур на двоих обойдется в сумму около 70 тысяч рублей.

"Эмираты летом недорогие, поскольку там жарко, около плюс 40 градусов. Но в целом комфортно, при гостиницах есть охлаждаемые бассейны. Цены снизились и благодаря расширению перевозки, рейсов из России сейчас туда много. В итоге спрос очень высокий, туристы хотят на море на любых условиях", — пояснили в "Интуристе".

На данный момент самым дешевым вариантом комфортного отдыха за границей является Египет с прилетом в Каир и последующим трансфером на курорты страны.

В Эмиратах за сумму 70 тысяч рублей можно разместиться в отелях категории три-четыре звезды с завтраками, тогда как в Египте за те же деньги турист может проживать в четырех- или даже пятизвездочном отеле со стандартом "все включено". Поэтому поток туда из России выше, чем в ОАЭ, рассказал гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Направляющимся в ОАЭ туристам для посадки в самолет нужно предъявить ПЦР-тест, одного сертификата о вакцинации пока недостаточно. Условия въезда в Египет аналогичные.

В то же время на побережье Греции неделя в четырехзвездочном отеле с завтраками будет стоить 100-120 тысяч рублей на двоих, причем половина от этой суммы — стоимость за авиабилет в оба конца.

Во второй половине июня доступных российским туристам зарубежных направлений стало чуть больше. К Греции, ОАЭ, Египту, Мальдивам, Кубе, Мексике и некоторым другим странам добавились Марокко и Азербайджан.

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