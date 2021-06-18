МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Треть работающих россиян никогда не выезжала за пределы своего региона, а больше половины — никогда не были на море, подсчитали для РИА Новости в Исследовательском центре сервиса "Зарплата.ру". Треть россиян тратят до 10% рабочего времени на общение или соцсети

"Среди работающего населения страны 66% опрошенных не летали на самолетах за последние годы, а 57% никогда не были на море — ни в России, ни за границей", — говорится в отчете по итогам онлайн-опроса, проведенного 10-14 июня во всех регионах страны (2033 участников).

Еще 35% опрошенных никогда не выезжали дальше своего региона или федерального округа — наибольшее число таких респондентов в возрастной категории старше 45 лет (47%). Также 69% респондентов не имеют загранпаспорта.

В Исследовательском центре отметили, что среди основных причин, по которым россияне годами не путешествуют, респонденты указывали высокую стоимость авиабилетов и туристических путевок, невозможность поехать в путешествие с семьей, боязнь авиаперелетов, отсутствие времени или необходимость работать постоянно.

Почти 60% вынуждены работать в выходные дни, свидетельствуют данные одного из исследований компании.

В этом году россияне также не планируют много путешествовать. Этим летом треть сограждан планируют отказаться от отпуска и в основном отдыхать на даче или в деревне.

"Напомним, среди причин отказа респонденты указывали высокую загруженность российских курортов и неподъемные цены на отдых (31%), продолжающееся закрытие большинства границ (19%), высокий курс доллара (16%), сложная эпидемиологическая ситуация (14%), недостаток средств на отдых (11%), а также внезапное закрытие границ с Турцией — 4% уже купили путевки или планировали отдохнуть в этой стране", — заключается в отчете.

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