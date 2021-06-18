МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса COVID-19 заставила найти подработку 21% россиян, а 5% граждан пришлось найти несколько источников дополнительного заработка, говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений "Авито" и рекрутингового сервиса GigAnt. России дали исторически высокую оценку в рейтинге устойчивости экономики

Исследование проводилось методом онлайн-опроса с 31 мая по 4 июня, в нем приняли участие 10 тысяч респондентов старше 18 лет. По данным исследования, в настоящее время подрабатывают 39% россиян: 33% опрошенных делали это и раньше, еще 6% нашли подработку впервые в жизни.

"Лишь 20% респондентов — 18% мужчин и 23% женщин — никогда в жизни не подрабатывали ранее. Еще 21% респондентов признались, что именно пандемия заставила их искать подработку, еще 5% пришлось найти несколько источников дополнительного заработка", — говорится в сообщении по итогам опроса.

Подработку с основной работой совмещают 40% опрошенных, а для 16% россиян подработка — единственный вид заработка. При этом 7% совмещают подработку с учебой, а 2% — с двумя основными работами.

"Самые популярные сферы для подработки — это торговля (неполная занятость в качестве продавца, кассира, на складе и тому подобное — 12%) и маркетинг (копирайтинг, SMM и тому подобное — 13%). Среди опрошенных мужчин наиболее популярными направлениями стали транспорт (18%), охрана (12%), IT (10%), курьерские службы и службы доставки (10%), а также линейные позиции в торговле (10%)", — отмечается в сообщении.

В свою очередь, 18% респондентов-женщин отметили, что подрабатывают в маркетинге, 13% — в торговле, по 11% на административно-управленческих позициях и в онлайн-поддержке, 9% — в бьюти-сфере (парикмахер, мастер маникюра и другие подобные профессии). В городах-миллионниках из направлений для подработки более популярна IT-сфера, а в маленьких городках — работа нянями, домашним персоналом, таксистами или работа в магазинах.

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