2021-06-18T09:27:00+03:00
2021-06-18T09:39:21+03:00
2021-06-18T09:27:00+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210618/833966307.html
Названы обогатившиеся в пандемию отрасли
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Специалисты выяснили, какие отрасли смогли обогатиться в период пандемии коронавируса, пишет газета "Известия". Итак, издание со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и... ПРАЙМ, 18.06.2021
бизнес, отрасли, пандемия, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83365/24/833652447.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83365/24/833652447.jpg
https://1prime.ru/images/83365/24/833652445.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83365/24/833652445.jpg
https://1prime.ru/images/83365/24/833652432.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83365/24/833652432.jpg
https://1prime.ru/health/20210616/833944271.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Специалисты выяснили, какие отрасли смогли обогатиться в период пандемии коронавируса, пишет газета "Известия".
Итак, издание со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) отмечает, что лидерами рейтинга стали выпуск лекарственных препаратов и медицинской техники. На втором месте — лесоводство.
Именно в этих отраслях увеличение объемов продаж положительно сказалось на способности компаний наращивать свои оборотные активы. Однако спрос рос так стремительно, что не всегда бизнесу удавалось соответствовать потребностям оптовых покупателей. Нередко все погрязало в отсутствии возможности расплатиться "живыми деньгами".
ЦМАКП подсчитал, что в число наиболее удачных отраслей, которые сильно "обогатились", также относятся:
- производство резиновых и пластмассовых изделий,
- металлургия,
- растениеводство и животноводство,
- добыча руды,
- текстиль и одежда,
- обработка древесины.
Глава направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников прокомментировал ситуацию: "Рост цен дал импульс сырьевым рынкам, они в настоящее время находятся на подъеме, например химия, лес и металлы".
"Однако у отраслей-потребителей их продукции сложности ввиду того же роста цен", пояснил он.