МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Специалисты выяснили, какие отрасли смогли обогатиться в период пандемии коронавируса, пишет газета "Известия". Бизнес поддержит обязательную вакцинацию как альтернативу ограничениям

Итак, издание со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) отмечает, что лидерами рейтинга стали выпуск лекарственных препаратов и медицинской техники. На втором месте — лесоводство.

Именно в этих отраслях увеличение объемов продаж положительно сказалось на способности компаний наращивать свои оборотные активы. Однако спрос рос так стремительно, что не всегда бизнесу удавалось соответствовать потребностям оптовых покупателей. Нередко все погрязало в отсутствии возможности расплатиться "живыми деньгами".

ЦМАКП подсчитал, что в число наиболее удачных отраслей, которые сильно "обогатились", также относятся:

производство резиновых и пластмассовых изделий,



металлургия,



растениеводство и животноводство,



добыча руды,



текстиль и одежда,



обработка древесины.

Глава направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников прокомментировал ситуацию: "Рост цен дал импульс сырьевым рынкам, они в настоящее время находятся на подъеме, например химия, лес и металлы".

"Однако у отраслей-потребителей их продукции сложности ввиду того же роста цен", пояснил он.