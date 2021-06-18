МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Министерство природы России предложило с 1 января 2024 года ограничивать на территории страны продажу иностранных товаров в том случае, если информация о них предварительно не попала в государственную систему учета отходов. Названы обогатившиеся в пандемию отрасли

Как пишет газета "Известия", это очередная новация в рамках мусорной реформы, которая проходит в РФ.

Данные о товарах в систему учета обяжут передавать таможенные органы и компании.

В системе появится реестр производителей товаров и их импортеров. В другой список попадут те структуры, кто обращается с отходами (утилизаторы).

В третий реестр включат все товары и упаковки в России. Минобороны начало разработку лекарства от COVID в виде жвачки

Поясняется, что эта система будет анализировать данные автоматически, что позволит начислять экосборы компаниям.

Как отметил в беседе с изданием представитель Ассоциации "СКО Электроника — Утилизация" Антон Гуськов, производители против предложенной ведомством новации: бизнес не сможет реализовать в России товары, сведения о которых не поступили в государственную систему учета отходов.