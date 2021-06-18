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Оборот импортной техники в России могут сильно ограничить
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Министерство природы России предложило с 1 января 2024 года ограничивать на территории страны продажу иностранных товаров в том случае, если информация о них предварительно не... ПРАЙМ, 18.06.2021
реестр, импорт, продажи, минприроды, новости, бизнес
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Министерство природы России предложило с 1 января 2024 года ограничивать на территории страны продажу иностранных товаров в том случае, если информация о них предварительно не попала в государственную систему учета отходов.
Как пишет газета "Известия", это очередная новация в рамках мусорной реформы, которая проходит в РФ.
Данные о товарах в систему учета обяжут передавать таможенные органы и компании.
В системе появится реестр производителей товаров и их импортеров. В другой список попадут те структуры, кто обращается с отходами (утилизаторы).
В третий реестр включат все товары и упаковки в России.
Поясняется, что эта система будет анализировать данные автоматически, что позволит начислять экосборы компаниям.
Как отметил в беседе с изданием представитель Ассоциации "СКО Электроника — Утилизация" Антон Гуськов, производители против предложенной ведомством новации: бизнес не сможет реализовать в России товары, сведения о которых не поступили в государственную систему учета отходов.