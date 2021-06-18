МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Корпорация малого и среднего предпринимательства решила стать посредником между бизнесом и властями в регионах из-за ограничительных мер в связи с COVID-19, так как в случае введения нового локдауна МСП его не сможет пережить, сообщили РИА Новости в корпорации. Российскому бизнесу предрекли проблемы во всем мире

"Корпорация выступит медиатором между региональными властями и бизнесом, чтобы все ограничительные меры принимались и обсуждались в диалоге с предпринимателями, а регионы видели практику и опыт друг друга", — рассказали в организации.

"В большинстве регионов власти в активном диалоге с бизнесом, все понимают, что еще одного локдауна компании малого и среднего бизнеса не смогут пережить, поэтому нужно выстроить диалог и совместно принимать решения. Бизнес готов быть партнером и помощником государства, в том числе стимулируя сотрудников к вакцинации", — привели в корпорации слова ее главы Александра Исаевича.

"Мы выступаем за то, чтобы любые решения принимались с учетом обсуждения и мнения разных участников процесса. Кроме того, увеличилось количество внеплановых проверок, и наша позиция, что нужно предупредить, а потом штрафовать, если это не влияет на жизнь или здоровье. Нужно разъяснять, помогать бизнесу разобраться в различных требованиях, а не наказывать их рублем. Бизнес должен заниматься бизнесом. Поэтому мы выступаем за замену всех карательных мер на помощь и разъяснение для бизнеса, что повысит уровень соблюдения установленных в регионах норм", – добавил глава корпорации. Ресторанные сети поддержат вакцинацию сотрудников в Москве

Он также утончил, что на сайте корпорации запустили форму обратной связи для предпринимателей из регионов, где они смогут получить поддержку и помощь в выстраивании коммуникации с региональными властями.

"Благодаря получению обратной связи на постоянной основе мы поможем и бизнесу, и регионам. Мы хотим стать плечом для обеих сторон процесса", – добавил Исаевич.