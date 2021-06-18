СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 18 июн — ПРАЙМ. Вакцинация может стать альтернативой жестким ограничениям из-за коронавируса, и многие российские ритейлеры, понимая это, стимулируют сотрудников прививаться, например, предоставляя им дополнительные выходные, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Наиболее эффективным профилактическим мероприятием в борьбе с коронавирусной инфекцией является вакцинация — она может стать для отраслей экономики альтернативой введению новых, более жестких ограничительных мер или локдаунам. Многие торговые объекты сами понимают важность вакцинации своих сотрудников", — сказал Мантуров в ходе посещения логистического комплекса Ozon в Хоругвино (Московская область).

"Для противодействия новому всплеску заболеваний проводятся информационные кампании и специальные программы стимулирования сотрудников. Например, в "Метро Кэш энд Кэрри", "Мираторге" и "Леруа Мерлен" предоставляются дополнительные выходные дни после вакцинации. Торговая сеть "Лента" стимулирует своих сотрудников прививаться лотереями с призами и суперпризами в виде туристических путевок, бонусными баллами на карту", — добавил он. Минпромторг опроверг дефицит вакцин от коронавируса

Министр указал, что текущие ограничения из-за коронавируса слабее, чем те, которые вводились в прошлом году. "За год была возможность адаптироваться и системе торговли в целом, и, в том числе, нашим органам — Росздравнадзор, Роспотребнадзор, кто отвечает за требования, которые предъявляются к системе торговли на сегодняшний день", — отметил глава Минпромторга.

По его словам, пандемия коронавируса изменила ландшафт ритейла, ускорив, в первую очередь, развитие электронной торговли. Так, отметил Мантуров, в денежном выражении дистанционная торговля в прошлом году выросла в 2 раза по сравнению с 2019 годом и достигла порядка 1,5 триллиона рублей.

"По экспертным оценкам в прошлом году этот показатель максимально приблизился к 10%. Маркетплейсы являются наиболее быстрорастущими площадками онлайн-продаж, и ключевым фактором роста этих площадок являются инвестиции в инфраструктуру — склады и логистику", — указал министр.