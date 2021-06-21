МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса (RSBI) в России в мае вырос до исторического максимума, превысив рекордные показатели 2018 года, сообщила пресс-служба Промсвязьбанка (ПСБ). Малый бизнес пожаловался на завышенные зарплатные ожидания россиян

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с "Опорой России" и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1839 компаний сектора малого и среднего бизнеса (МСБ) из всех субъектов РФ.

"Согласно индексу RSBI, который в мае составил 54,6 пункта и достиг нового исторического максимума, превысив рекордные показатели 2018 года на полтора пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса продолжает уверенный рост", — сказано в сообщении. И по словам вице-президента – главы дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилла Тихонова, рекордно высокая деловая активность МСБ в первую очередь связана с высокой инвестиционной динамикой, которую проявили все сегменты бизнеса и все сферы деятельности.

"Впервые с начала пандемии (нового коронавируса — ред.) микро- и малые предприятия начали активно инвестировать в развитие бизнеса. Высокие ожидания по продажам и рост инвестиций в мае свидетельствуют о позитивном деловом настрое на ближайшие месяцы", — добавил он. При этом, по словам Тихонова, частичные ограничения середины июня в целом мало отразятся на предпринимателях, так как большинство из них уже адаптировались к коронавирусным условиям ведения деятельности. Эксперты рассказали, сколько бизнес заплатит за экологичность

В итоге за рост индекса отвечали три компоненты из четырех, и впервые с 2019 года в зону роста вышли продажи, а кадры и инвестиции достигли новых исторических максимумов. Компонента же кредитов незначительно снизилась, однако продолжает удерживаться на высоких значениях. При этом президент "Опоры России" Александр Калинин считает, что снижение компоненты кредитов будет наблюдаться ещё как минимум месяц, а возможно, и дольше.

"Центральный банк России повысил ключевую ставку до 5,5%, следовательно — вырастет стоимость как льготных кредитов для малого бизнеса, так и обычных. Учитывая, что ситуация с распространением COVID-19 ухудшается, необходимо уже принимать меры, чтобы сохранить тот рост деловой активности малого бизнеса, который мы видим сейчас", — отметил Калинин.