МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Почти 70% российских компаний в страхе ждут нового локдауна, пишет "Секрет фирмы" со ссылкой на исследование IFORS Research. Деловая активность малого бизнеса в России достигла рекорда

По данным аналитиков, 68% представителей малого и среднего бизнеса из-за новой вспышки коронавируса и медленной вакцинации боятся новых ограничений со стороны властей.

Опрос показал, что 52% респондентов считают, власти скоро должны объявить новый локдаун. При этом 46% опрошенных представителей бизнеса не ждут ничего хорошего и готовятся перевести свою работу в онлайн.

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По мнению участников исследования, замедлить распространение коронавируса может запрет массовых мероприятий в городах и компаниях (51%), всеобщая обязательная вакцинацию (38%), денежное вознаграждение для вакцинированных (32%), а также ужесточение контроля в торговых центрах и ресторанах (вход только справкам о вакцинации). Это, по мнению большинства, не навредит бизнесу.

Респонденты (51%) также выделили основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться во время пандемии: падение спроса и уменьшение числа клиентов, налоговую нагрузку и административные барьеры.