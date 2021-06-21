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Бизнес в страхе ждет нового локдауна и готовится к нему на всякий случай
Бизнес
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Почти 70% российских компаний в страхе ждут нового локдауна, пишет "Секрет фирмы" со ссылкой на исследование IFORS Research. По данным аналитиков, 68% представителей малого и... ПРАЙМ, 21.06.2021
мсп, локдаун, covid-19, пандемия, бизнес, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Почти 70% российских компаний в страхе ждут нового локдауна, пишет "Секрет фирмы" со ссылкой на исследование IFORS Research.
По данным аналитиков, 68% представителей малого и среднего бизнеса из-за новой вспышки коронавируса и медленной вакцинации боятся новых ограничений со стороны властей.
Опрос показал, что 52% респондентов считают, власти скоро должны объявить новый локдаун. При этом 46% опрошенных представителей бизнеса не ждут ничего хорошего и готовятся перевести свою работу в онлайн.
О "подушке безопасности" помнят 44% респондентов, 28% срочно гасят кредиты.
По мнению участников исследования, замедлить распространение коронавируса может запрет массовых мероприятий в городах и компаниях (51%), всеобщая обязательная вакцинацию (38%), денежное вознаграждение для вакцинированных (32%), а также ужесточение контроля в торговых центрах и ресторанах (вход только справкам о вакцинации). Это, по мнению большинства, не навредит бизнесу.
Респонденты (51%) также выделили основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться во время пандемии: падение спроса и уменьшение числа клиентов, налоговую нагрузку и административные барьеры.